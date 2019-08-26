В Ленобласти завели дело по факту ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

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В Ленинградской области завели уголовное дело по факту ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В Ленобласти завели дело по факту ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими
  • РИА Новости

По имеющимся данным, вечером 24 августа на трассе Вологда — Новая Ладога водитель Volkswagen при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Volvo.

Затем первая иномарка совершила столкновение с машиной Fiat, которая ехала навстречу.

Погиб водитель Fiat, пассажирка госпитализирована. Также доставлены в больницу водитель Volkswagen и ещё одна пассажирка.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.

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