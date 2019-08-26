В Ленобласти завели дело по факту ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими
- РИА Новости
По имеющимся данным, вечером 24 августа на трассе Вологда — Новая Ладога водитель Volkswagen при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Volvo.
Затем первая иномарка совершила столкновение с машиной Fiat, которая ехала навстречу.
Погиб водитель Fiat, пассажирка госпитализирована. Также доставлены в больницу водитель Volkswagen и ещё одна пассажирка.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.