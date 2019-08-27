Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта предлагает усовершенствовать систему подготовки пилотов в России после катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. В результате авиакатастрофы в начале мая погиб 41 человек.

Об этом заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Ранее сообщалось, что ведомство внесло в правительство предложения, которые направлены на повышение безопасности полётов в России.

Петрова отметила, что предложения состоят из нескольких блоков.

«Четвёртый блок — огромный — связан с предложениями по совершенствованию системы подготовки пилотов», — сказала она.

По её словам, финансирование подготовки пилота в России составляет порядка 600 тыс. рублей в год, эту сумму нужно увеличить вдвое.

«В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тыс. рублей. Требуемый объём средств для подготовки одного пилота в год — в два раза больше», — сказала Петрова.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

Генпрокурор Юрий Чайка в ходе выступления в Государственной думе заявил, что авария самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли России. Он отметил, что надзорное ведомство требует их решения «от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет». Как указал Чайка, Росавиация зачастую формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний.