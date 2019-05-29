Чайка: ЧП в Шереметьеве обозначило серьёзные проблемы в авиаотрасли

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Крушение самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево обозначило серьёзные проблемы в авиационной отрасли России, заявил генпрокурор Юрий Чайка в ходе выступления в Государственной думе.
Чайка: ЧП в Шереметьеве обозначило серьёзные проблемы в авиаотрасли
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

«Произошедшая недавно авиакатастрофа… вновь обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли», — сказал он.

Он отметил, что надзорное ведомство требует их решения «от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет».

Как указал Чайка, Росавиация зачастую формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний.

«Допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов», — добавил он.

По его словам, Росавиация не принимает «надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолётов», которые не отвечают требованиям воздушного законодательства.

Ранее МАК завершил расшифровку бортовых самописцев SSJ-100, который совершившего аварийную посадку в Шереметьеве 5 мая.

В результате аварии погиб 41 человек

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