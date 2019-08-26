Суд в Калужской области арестовал подозреваемого в убийстве ветерана
- РИА Новости
Как заявили в региональном главке СК, арестованному предъявили обвинение по двум статьям — разбойное нападение и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, 34-летний житель Малоярославца воспользовался доверием 92-летнего ветерана, проник к нему в квартиру и нанёс пожилому мужчине не менее десяти ударов, от которых пострадавший скончался.
«После этого обвиняемый похитил из квартиры погибшего 50 тыс. рублей и скрылся с места преступления», — отметили в СК.
Следователи обнаружили и изъяли на месте происшествия улики, которые позволили провести необходимые генетические экспертизы.
Как уточняет РИА Новости, обвиняемого арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что в квартире в Малоярославце обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны.
В марте URA.RU передавало о начале в Екатеринбурге судебного процесса над обвиняемым в избиении ветерана.