В Калужской области убили ветерана войны
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- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — указано в сообщении.
По версии следствия, 92-летнему ветерану было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу.
Правоохранители задержали 34-летнего местного жителя. В СК считают, что мужчина является наркоманом и совершил нападение с целью кражи денег.
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
В марте URA.RU передавало, что обвиняемый в избиении ветерана предстанет перед судом в Екатеринбурге.