В Калужской области убили ветерана войны

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В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
В Калужской области убили ветерана войны
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — указано в сообщении.

По версии следствия, 92-летнему ветерану было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. 

Правоохранители задержали 34-летнего местного жителя. В СК считают, что мужчина является наркоманом и совершил нападение с целью кражи денег.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

В марте URA.RU передавало, что обвиняемый в избиении ветерана предстанет перед судом в Екатеринбурге.

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