В Москве одобрили проекты четырёх остановок МЦД-2
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Это станции Щукинская, Волоколамская, Пенягино и Курьяново.
Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, перед проектировщиками стояла задача сделать дизайн, отвечающий всем современным тенденциям в архитектуре и соответствующий требованиям к объектам такого типа.
Ранее сообщалось, что первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов.
В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.