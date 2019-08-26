Более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» в Москве

Более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» на ВДНХ в Москве, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«На сегодняшнее утро для участия в форуме зарегистрировались 1,3 тыс. иностранных гостей — это, наверное, абсолютный рекорд среди образовательных форумов», — заявил директор Московского центра качества образования, программный директор форума Павел Кузьмин.

Он отметил, что миссия форума — показать, чем живёт современное образование.

Ранее сообщалось, что на «Городе образования» представят достижения «Московской электронной школы».

Сайт «Москва 24» сообщал, что форум будет проходить с 29 августа по 1 сентября.