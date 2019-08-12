На форуме «Город образования» представят достижения «Московской электронной школы»

На Московском международном форуме «Город образования» представят достижения «Московской электронной школы», сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Впервые мы представим отдельные стенды медицинского, инженерного, кадетского, академического классов. Представим проект «IT-класс в московской школе», — заявил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

По его словам, также можно будет почувствовать себя участников «Курчатовского проекта».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что форум будет проходить с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Ожидается около тысячи экспертов из более чем 50 стран.