Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии

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Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом заявили в пресс-службе парламента.
Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии
  • РИА Новости

Как отмечается, речь идёт о депутате Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоеве Урусхане Хасановиче, старшем территориальном специалисте публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеде Зурабове и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматове.

Согласно региональному законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесённых главой государства по представлению партий Госдумы, а также в заксобраниях соответствующих регионов.

В конце июня Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова. 

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