Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии
- РИА Новости
Как отмечается, речь идёт о депутате Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоеве Урусхане Хасановиче, старшем территориальном специалисте публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеде Зурабове и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматове.
Согласно региональному законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесённых главой государства по представлению партий Госдумы, а также в заксобраниях соответствующих регионов.
В конце июня Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова.