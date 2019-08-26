Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом заявили в пресс-службе парламента.

РИА Новости

Как отмечается, речь идёт о депутате Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоеве Урусхане Хасановиче, старшем территориальном специалисте публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеде Зурабове и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматове. Согласно региональному законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесённых главой государства по представлению партий Госдумы, а также в заксобраниях соответствующих регионов. В конце июня Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова.