В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске

Короткая ссылка
Столкновение пассажирского автобуса с трубопроводом в Ижевске 23 августа произошло по причине невнимательности водителя. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону.
В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске
  • © ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

«По уточнённым данным, водитель автобуса отвлёкся от управления транспортным средством, в связи с чем совершил наезд на опору теплотрассы», — говорится в сообщении.

По данным МВД, после ДТП за медицинской помощью обратились 28 человек. 

Вечером 23 августа в Ижевске произошло столкновение автобуса с трубопроводом с горячей водой.

После ДТП сообщалось о 25 пострадавших, в том числе шести госпитализированных. Водитель в момент аварии был трезв. Возбуждено уголовное дело.

В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани отметили снижение числа аварий по вине водителей автобусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить