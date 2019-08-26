Росздравнадзор проверит сообщения об отказе врачей принять пациентку в Тюменской области

Росздравнадзор проверит сообщения об отказе врачей больницы принять пациентку с отёком лёгких в Тюменской области, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района», — заявили в департаменте.

Там рассказали, что ранее столь грубых нарушений в работе данного учреждения не отмечалось.

Как отметили в Росздравнадзоре, пациентку оперативно доставили в областную клиническую больницу №1, где ей оказана необходимая помощь. Женщина направлена на амбулаторное лечение по месту жительства. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту случившегося.

URA.RU передавало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.