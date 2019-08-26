На сайте московского метро появился раздел про МЦД

На официальном сайте Московского метрополитена появился раздел о Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщают «Известия».

Как заявили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пользователи могут узнать, сколько времени займёт поездка от дома до театра, парка или офиса.

«Здесь также есть списки всех пересадок с диаметров на другие виды транспорта, часы работы МЦД и информация о поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в специальном разделе сайта метро можно задать вопросы о работе МЦД, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов.

В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.