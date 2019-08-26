В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

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В городе Сатка Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадали восемь человек.
В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.

«В городе Сатка водитель автомобиля ВАЗ-2121 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ГАЗ NEXT», — заявили в ведомстве.

Водителя и пассажира легкового автомобиля госпитализировали. Шестерых пассажиров автобуса после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

Причины ДТП устанавливаются.

В июле портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.

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