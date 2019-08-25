В Мордовии в ДТП два человека погибли и шесть пострадали
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Юлию Безунову.
«В результате аварии на месте погибли оба водителя автомобилей. В клиники доставлены шесть пострадавших, среди которых трое детей 2010 года рождения», — заявила она.
По её словам, одна из девочек находится в тяжёлом состоянии.
Причины ДТП выясняются.
В июле портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.