В Мордовии в ДТП два человека погибли и шесть пострадали

В Атяшевском районе Мордовии два человека погибли и ещё шестеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Юлию Безунову.

«В результате аварии на месте погибли оба водителя автомобилей. В клиники доставлены шесть пострадавших, среди которых трое детей 2010 года рождения», — заявила она.

По её словам, одна из девочек находится в тяжёлом состоянии.

Причины ДТП выясняются.

В июле портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.