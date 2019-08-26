Минсельхоз России планирует изъятие неиспользуемых участков

Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года в том числе за счёт изъятия участков, которые находятся во владении, но не используются предпринимателями.

«Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков», — говорится в сообщении на сайте газеты «Известия».

Отмечается, что перечень критериев, по которым можно будет определить, использовалась земля или нет, должно утвердить правительство.

Бывшему владельцу участка будет выплачена сумма, полученная от продажи изъятой на торгах земли.

21 августа Министерство сельского хозяйства Забайкальского края заявило, что ущерб от засухи в регионе превысил 200 млн рублей.