Ущерб от засухи в Забайкалье превысил 200 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В общей сложности ущерб, нанесённый засухой агропромышленному комплексу региона, составил 218,2 млн рублей. Площадь гибели сельскохозяйственных культур в результате почвенной и атмосферной засухи составила 35,4 тыс. га», — указывается в заявлении.
Уточняется, что от сельхозорганизаций и фермерских хозяйств из семи пострадавших муниципальных районов поступило 48 пакетов документов для компенсации ущерба. Теперь специалистам Минсельхоза России предстоит дать экспертную оценку полученным данным, чтобы вынести соответствующее решение.
Ранее в Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи.
Позднее в Башкирии до 29 августа в связи с засухой ввели режим чрезвычайной ситуации в Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах.