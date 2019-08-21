Ущерб от засухи в Забайкалье превысил 200 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края заявило, что ущерб от засухи в регионе превысил 200 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В общей сложности ущерб, нанесённый засухой агропромышленному комплексу региона, составил 218,2 млн рублей. Площадь гибели сельскохозяйственных культур в результате почвенной и атмосферной засухи составила 35,4 тыс. га», — указывается в заявлении.

Уточняется, что от сельхозорганизаций и фермерских хозяйств из семи пострадавших муниципальных районов поступило 48 пакетов документов для компенсации ущерба. Теперь специалистам Минсельхоза России предстоит дать экспертную оценку полученным данным, чтобы вынести соответствующее решение.

Ранее в Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи.

Позднее в Башкирии до 29 августа в связи с засухой ввели режим чрезвычайной ситуации в Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах.