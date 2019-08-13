Власти Башкирии ввели режим ЧС в шести районах из-за засухи

В Башкирии до 29 августа в связи с засухой ввели режим чрезвычайной ситуации в Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах.

Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.

«Правительство республики ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с засухой в шести районах республики... ЧС установлен на период с 29 июля по 29 августа 2019 года, в районах установлен региональный уровень реагирования», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее режим ЧС в связи с засухой объявили в Забайкальском крае.

В конце июля Inforeactor со ссылкой на региональное МЧС передавал об ухудшении погодных условий и о высокой пожароопасности в Башкирии.