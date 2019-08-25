В Ставропольском крае СК возбудил дело по факту смерти роженицы
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.
«Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в связи со смертью 24-летней женщины при родах в Андроповской районной больнице по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.
По данным следствия, женщину госпитализировали в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа ей провели операцию кесарева сечения, после чего состояние роженицы значительно ухудшилось и утром 16 августа она умерла.
«По предварительны данным судебно-медицинской экспертизы, причиной её смерти стала эмболия околоплодными водами», — отметили в СК.
Расследование по факту происшествия продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске завели уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице.