В Ставропольском крае СК возбудил дело по факту смерти роженицы

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

«Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в связи со смертью 24-летней женщины при родах в Андроповской районной больнице по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, женщину госпитализировали в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа ей провели операцию кесарева сечения, после чего состояние роженицы значительно ухудшилось и утром 16 августа она умерла.

«По предварительны данным судебно-медицинской экспертизы, причиной её смерти стала эмболия околоплодными водами», — отметили в СК.

Расследование по факту происшествия продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске завели уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице.