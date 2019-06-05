В Курганской области завели дело по факту смерти роженицы в больнице

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В Шадринске завели уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Курганской области.
В Курганской области завели дело по факту смерти роженицы в больнице
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 22 мая в родильном отделении.

«После рождения ребёнка путём кесарева сечения скончалась 39-летняя местная жительница. По данным следствия, смерти женщины предшествовала обильная кровопотеря», — рассказали следователи.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.

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