В Курганской области завели дело по факту смерти роженицы в больнице

В Шадринске завели уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Курганской области.

РИА Новости

Инцидент произошёл 22 мая в родильном отделении. «После рождения ребёнка путём кесарева сечения скончалась 39-летняя местная жительница. По данным следствия, смерти женщины предшествовала обильная кровопотеря», — рассказали следователи. Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.