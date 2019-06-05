В Курганской области завели дело по факту смерти роженицы в больнице
- РИА Новости
Инцидент произошёл 22 мая в родильном отделении.
«После рождения ребёнка путём кесарева сечения скончалась 39-летняя местная жительница. По данным следствия, смерти женщины предшествовала обильная кровопотеря», — рассказали следователи.
Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.