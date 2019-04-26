В Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице
- РИА Новости
По версии следователей, в июне 2017 года в Узловой больнице на станции Орск в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по профилю «детская хирургия» была проведена операция, в результате которой ребёнок впал в кому и скончался.
Отмечается, что исполняющий обязанности главврача медучреждения и заведующий хирургическим отделением приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Анестезиологу-реаниматологу назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью.
Суд также удовлетворил исковое заявление родителей мальчика о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области организовали проверку по факту смерти ребёнка в больнице.