В Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице

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Советский районный суд Орска вынес приговор по делу о смерти семилетнего мальчика в больнице, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу региональной транспортной прокуратуры.
В Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице
  • РИА Новости

По версии следователей, в июне 2017 года в Узловой больнице на станции Орск в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по профилю «детская хирургия» была проведена операция, в результате которой ребёнок впал в кому и скончался.

Отмечается, что исполняющий обязанности главврача медучреждения и заведующий хирургическим отделением приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Анестезиологу-реаниматологу назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью.

Суд также удовлетворил исковое заявление родителей мальчика о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей. 

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области организовали проверку по факту смерти ребёнка в больнице.

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