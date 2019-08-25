Эксперт оценил идею замены самолёта Ан-2

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Полина Полетаева
Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT оценил разработку нового регионального самолёта вместимостью 9—14 человек, который должен прийти на замену Ан-2 «Кукурузнику».
Эксперт оценил идею замены самолёта Ан-2
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«Самолёт для региональных и межрегиональных линий нам очень нужен… Потому что у нас огромная страна, расстояния большие, дороги плохие, а вертолётов на всех не хватает… Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника», — сказал Дрозденко.

Эксперт отметил, что на данный момент подобного класса самолётов два: «Ан-2, надёжный и хорошо планирующий и самолёт Л-410, который себя хорошо зарекомендовал».

«Но нужны самолёты классом пониже, которые более приспособлены для работы на полевых аэродромах. То есть, это очень хорошая инициатива», — заключил он.

Ранее в Минпромторге заявили о разработке нового регионального самолёта который должен прийти на замену Ан-2.

Новый самолёт будет использоваться в региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозках. В Минпромторге считают, что он должен улучшить транспортную доступность отдалённых регионов страны.

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