Эксперт оценил идею замены самолёта Ан-2
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«Самолёт для региональных и межрегиональных линий нам очень нужен… Потому что у нас огромная страна, расстояния большие, дороги плохие, а вертолётов на всех не хватает… Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника», — сказал Дрозденко.
Эксперт отметил, что на данный момент подобного класса самолётов два: «Ан-2, надёжный и хорошо планирующий и самолёт Л-410, который себя хорошо зарекомендовал».
«Но нужны самолёты классом пониже, которые более приспособлены для работы на полевых аэродромах. То есть, это очень хорошая инициатива», — заключил он.
Ранее в Минпромторге заявили о разработке нового регионального самолёта который должен прийти на замену Ан-2.
Новый самолёт будет использоваться в региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозках. В Минпромторге считают, что он должен улучшить транспортную доступность отдалённых регионов страны.