В России появится замена самолёту Ан-2 «Кукурузник»
«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создаётся новый серийный самолёт», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Новый самолёт будет использоваться в региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозках. В Минпромторге считают, что он должен улучшить транспортную доступность отдалённых регионов страны.
Впервые многоцелевой биплан ТВС-2ДТС (самолёт с двумя парами крыльев) был представлен на авиасалоне МАКС-2017.