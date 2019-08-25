В России появится замена самолёту Ан-2 «Кукурузник»

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В Минпромторге заявили о разработке нового регионального самолёта вместимостью 9-14 человек, который должен прийти на замену Ан-2 «Кукурузник».

«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создаётся новый серийный самолёт», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Новый самолёт будет использоваться в региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозках. В Минпромторге считают, что он должен улучшить транспортную доступность отдалённых регионов страны.

Впервые многоцелевой биплан ТВС-2ДТС (самолёт с двумя парами крыльев) был представлен на авиасалоне МАКС-2017. 

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