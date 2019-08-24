Пять человек погибли в результате ДТП в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае. Отмечается, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пять человек погибли в результате ДТП в Хабаровском крае
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«На первом километре трассы Благодатное — Князе-Волконское водитель 1993 года рождения, управляя Toyota RAV4, совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира погибли», — сказали в ведомстве.

Ранее три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области. 

В июле портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить