По факту ДТП в Волгоградской области возбуждено дело

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что по факту ДТП на трассе «Каспий» под Волгоградом возбуждено уголовное дело.

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