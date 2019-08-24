По факту ДТП в Волгоградской области возбуждено дело
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«Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом. Согласно последним данным, в результате ДТП погибли пять человек.
15 августа URA.RU передавало, что в результате аварии в Свердловской области погибли двое сотрудников полиции.