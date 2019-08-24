Праздничный концерт в Москве посетили 94 тысячи человек

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Концерт по случаю празднованию 350-летия государственного флага России, проходящий на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, уже посетили более 94 тыс. человек.
Праздничный концерт в Москве посетили 94 тысячи человек
  • © РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По состоянию на 14:30 в мероприятии принимают участие 94 тыс. человек», — приводит её слова Интерфакс.

По словам представителя МВД, полицейские и сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность людей.

RT ведёт текстовую трансляцию празднования 350-летия российского триколора в Москве.

Народные гулянья проходят на 33 площадках столицы.

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