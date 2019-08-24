Праздничный концерт в Москве посетили 94 тысячи человек
- © РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По состоянию на 14:30 в мероприятии принимают участие 94 тыс. человек», — приводит её слова Интерфакс.
По словам представителя МВД, полицейские и сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность людей.
RT ведёт текстовую трансляцию празднования 350-летия российского триколора в Москве.
Народные гулянья проходят на 33 площадках столицы.