В Москве отмечают 350-летие российского триколора

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RT
В Москве проходят народные гулянья по случаю 350-летия государственного флага РФ. На 33 площадках столицы проводятся культурно-массовые мероприятия. Также состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен», достижение которого зафиксируют в Книге рекордов России. Центральным событием празднования станет концерт на проспекте Сахарова. RT ведёт текстовую трансляцию.

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  • 24 августа 2019

    Проводятся мастер-классы для детей, кинопоказы, концерты с участием российских звёзд эстрады, соревнования и другие активности.

  • Одновременно с этим праздничные программы проходят в 20 парках («Зарядье», «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Митино» и другие) и восьми кинотеатрах («Вымпел», «Искара», «Тула», «Сатурн» и пр.).

  • Тем временем студенты и волонтёры там же, на Поклонной горе, также развернули триколор внушительных размеров.

    Его длина составляет 40 метров, а ширина — 27 метров.

  • Под их аккомпанемент показательные выступления демонстрируют Кремлёвская школа верховой езды и Кавалерийский почётных эскорт Президентского полка.

  • Между тем на Поклонной горе выступают детские духовые оркестры — участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

  • Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет сообщил, что флешмоб с «флагом-рекордсменом» официально зарегистрирован. Полотно покрыло площадь 2541 кв. м.

  • В эти минуты на проспекте Академика Сахарова развернули огромный российский триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м.

  • Это достижение зафиксируют в Книге рекордов России.

  • В акции приняли участие 1 тыс. человек. Общий размер флага, который они держат, составляет 120×20 метров.

  • На нём из цветов российского флага сложено слово «Россия». Полотно занимает почти половину проспекта Академика Сахарова.

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