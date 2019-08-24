В Москве отмечают 350-летие российского триколора

В Москве проходят народные гулянья по случаю 350-летия государственного флага РФ. На 33 площадках столицы проводятся культурно-массовые мероприятия. Также состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен», достижение которого зафиксируют в Книге рекордов России. Центральным событием празднования станет концерт на проспекте Сахарова. RT ведёт текстовую трансляцию.