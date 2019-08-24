В Москве отмечают 350-летие российского триколора
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24 августа 2019
Проводятся мастер-классы для детей, кинопоказы, концерты с участием российских звёзд эстрады, соревнования и другие активности.
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Одновременно с этим праздничные программы проходят в 20 парках («Зарядье», «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Митино» и другие) и восьми кинотеатрах («Вымпел», «Искара», «Тула», «Сатурн» и пр.).
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Тем временем студенты и волонтёры там же, на Поклонной горе, также развернули триколор внушительных размеров.
Его длина составляет 40 метров, а ширина — 27 метров.
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Под их аккомпанемент показательные выступления демонстрируют Кремлёвская школа верховой езды и Кавалерийский почётных эскорт Президентского полка.
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Между тем на Поклонной горе выступают детские духовые оркестры — участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
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Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет сообщил, что флешмоб с «флагом-рекордсменом» официально зарегистрирован. Полотно покрыло площадь 2541 кв. м.
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В эти минуты на проспекте Академика Сахарова развернули огромный российский триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м.
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Это достижение зафиксируют в Книге рекордов России.
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В акции приняли участие 1 тыс. человек. Общий размер флага, который они держат, составляет 120×20 метров.
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На нём из цветов российского флага сложено слово «Россия». Полотно занимает почти половину проспекта Академика Сахарова.