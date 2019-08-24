Более 500 тысяч га природных пожаров ликвидировано в Якутии за сутки

В правительстве Якутии сообщили о ликвидации за сутки 18 очагов лесных пожаров на площади 533 тыс. 460 га.

«Всего за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров в зоне контроля на площади 533 тыс. 460 га. За сутки на тушение лесных пожаров привлечено более 320 человек и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

На территории Республики Саха остаются активными 57 природных пожаров площадью 497 тыс. 789 га.

В правительстве Якутии также напомнили, что противопожарный режим введён на территории девяти районов региона.

Ранее глава Республики Саха отменил режим чрезвычайной ситуации, объявленный в регионе из-за лесных пожаров.