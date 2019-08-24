В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае

Около 2 тыс. дачных участков в 61-м населённом пункте Хабаровского края остаются подтопленными в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в регионе.

«На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 61-м населённом пункте семи муниципальных образований подтоплены 33 жилых дома с населением 74 человека, 496 приусадебных участков, 813 земельных участков и около 1 тыс. 850 дачных участков», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Также остаются подтопленными 42 участка дорог внутри населённых пунктов. Ранее в Приморье сообщили о стабилизации паводковой ситуации.