В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае

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Около 2 тыс. дачных участков в 61-м населённом пункте Хабаровского края остаются подтопленными в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в регионе.

«На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 61-м населённом пункте семи муниципальных образований подтоплены 33 жилых дома с населением 74 человека, 496 приусадебных участков, 813 земельных участков и около 1 тыс. 850 дачных участков», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Также остаются подтопленными 42 участка дорог внутри населённых пунктов.

Ранее в Приморье сообщили о стабилизации паводковой ситуации.

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