В Приморье сообщили о стабилизации паводковой ситуации

Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, говорится в сообщении администрации Приморья.

«Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, наблюдается спад воды, спасатели оказывают адресную помощь населению», — указывается в сообщении.

При этом в администрации добавили, что 22 августа в Приморье ожидаются сильные дожди, поэтому оперативные службы продолжают следить за ситуацией.

Ранее синоптики Приморского края объявили штормовое предупреждение на 22—23 августа из-за ожидающихся в регионе ливней. Отмечалось, что на реках возможен подъём воды до 350 см.