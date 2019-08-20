В Приморье сообщили о стабилизации паводковой ситуации

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Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, говорится в сообщении администрации Приморья.

«Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, наблюдается спад воды, спасатели оказывают адресную помощь населению», — указывается в сообщении.

При этом в администрации добавили, что 22 августа в Приморье ожидаются сильные дожди, поэтому оперативные службы продолжают следить за ситуацией.

Ранее синоптики Приморского края объявили штормовое предупреждение на 22—23 августа из-за ожидающихся в регионе ливней. Отмечалось, что на реках возможен подъём воды до 350 см.

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