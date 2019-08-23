Эксперт рассказал о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели в России

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели в России.

Как отметил эксперт, меньшее число часов работы в день уменьшает давление на психику, а большее время на отдых позволяет организму восстановиться.

«В результате производительность труда возрастает. Более того, улучшается здоровье работника», — заявил он.

По его мнению, сокращение рабочего времени приводит и к большей гармонизации семейных отношений, что также позитивно отражается на производительности труда.

Вместе с тем, полагает Журавлёв, на практике всё может выглядеть не столь позитивно. Не исключена, например, вероятность сокращения зарплаты и численности персонала.

Ранее руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России.