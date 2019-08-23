В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

«Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом, в Британии в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал «Крым. Россия», его обязательно поправят», — цитирует Мурадова ТАСС.

По его мнению, подобные случаи будут происходить и в дальнейшем, пока не поменяется позиция правящих кругов Запада.

The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.