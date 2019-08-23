Володин прокомментировал ситуацию с размещением ракет США в Европе

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Европарламент и ПАСЕ должны оценить риски размещения ракет США в Европе.
Володин прокомментировал ситуацию с размещением ракет США в Европе
  • РИА Новости

«ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать всё для сохранения безопасности на европейском континенте», — сказал Володин. 

Он отметил, что следовало бы собрать внеочередное заседание ПАСЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы. 

«Ещё есть возможность избежать ошибок, во всяком случае парламентарии должны всё сделать для этого», — добавил спикер. 

Ранее в МИД Китая заявили, что США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений о нераспространении ядерного оружия, после того как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

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