Володин прокомментировал ситуацию с размещением ракет США в Европе

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Европарламент и ПАСЕ должны оценить риски размещения ракет США в Европе.

«ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать всё для сохранения безопасности на европейском континенте», — сказал Володин.

Он отметил, что следовало бы собрать внеочередное заседание ПАСЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы.

«Ещё есть возможность избежать ошибок, во всяком случае парламентарии должны всё сделать для этого», — добавил спикер.

Ранее в МИД Китая заявили, что США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений о нераспространении ядерного оружия, после того как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.