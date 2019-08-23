На севере Карелии планируют создать арктический региональный медицинский кластер

На севере Карелии собираются создать арктический региональный медицинский кластер, сообщает Karelinform.ru.

Планируется объединить Кемскую, Беломорскую и Лоухскую ЦРБ, а также Узловую больницу на станции Кемь ОАО «Российские железные дороги».

Как заявил глава республики Артур Парфенчиков, цель создания кластера — уменьшение смертности и увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение граждан высококвалифицированной медпомощью.

«Кроме того, такое объединение позволит создать специализированные медицинские центры по ряду направлений, чтобы люди могли получать высококвалифицированную помощь, не выезжая в Петрозаводск», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждения Курганской области поступит новое оборудование до конца года.