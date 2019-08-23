В Госдуме прокомментировали сообщения об опасных комарах на юге России

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об опасных комарах на юге России.
В Госдуме прокомментировали сообщения об опасных комарах на юге России
  • © pixabay.com

Как заявил депутат, такие данные являются «ненаучными и безответственными».

«Да, в России есть лихорадка Западного Нила, первые случаи которой были зарегистрированы в 2009 году. Эта болезнь не вдруг появилась, мы о ней знаем. Что касается распространения вирусов Зика и Чикунгуньи, то эта ситуация также находится под нашим контролем», — отметил Онищенко.

Со своей стороны, советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев в беседе с НСН назвал сообщения преувеличением.

Как пояснил эксперт, в России нет условий для выживания комаров, переносящих тропические лихорадки.

«Какие-то комары не распространяются. В Египте есть комар, который переносит жёлтую лихорадку, но у нас его пока нет. Нереально, чтобы мог быть. Если там потеплеет лет через 20—30, тогда да. А так вообще угроза известная есть, но, с другой стороны, сейчас разрабатываются средства для борьбы с комарами», — заявил он.

Ранее Роспотребнадзор опроверг данные об опасных комарах на юге России.

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