В Роспотребнадзоре оценили данные о комарах — переносчиках вирусов

Число комаров на Кубани возросло из-за нежаркого и влажного лета, но новых видов насекомых, которые переносят вирусы, а также вспышек болезней не зафиксировано, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Ничего у нас не изменилось, у нас живёт масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции, они жили и живут у нас всё время», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве подчеркнули, что геофизическое положение региона «такое, что оно не даёт распространяться многим инфекциям».

«Если в других странах комары кусают и заражают, у нас не та ситуация в крае», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как отмечается, комары не любят жаркую погоду, а в регионе в 2019 году лето не жаркое, а влажное, и личинки комаров сохранялись.

«Если при жаркой погоде свыше 32-33 градусов личинки умирают, в этом году они выжили из-за влаги. Поэтому много комаров, заболеваемость регистрировалась. Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на учёных, писала, что на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров — переносчиков смертельных болезней.

В мае Роспотребнадзор предупреждал об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров — переносчиков заболеваний.