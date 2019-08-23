В Роспотребнадзоре оценили данные о комарах — переносчиках вирусов
- РИА Новости
«Ничего у нас не изменилось, у нас живёт масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции, они жили и живут у нас всё время», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве подчеркнули, что геофизическое положение региона «такое, что оно не даёт распространяться многим инфекциям».
«Если в других странах комары кусают и заражают, у нас не та ситуация в крае», — добавили в Роспотребнадзоре.
Как отмечается, комары не любят жаркую погоду, а в регионе в 2019 году лето не жаркое, а влажное, и личинки комаров сохранялись.
«Если при жаркой погоде свыше 32-33 градусов личинки умирают, в этом году они выжили из-за влаги. Поэтому много комаров, заболеваемость регистрировалась. Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки», — подчеркнул представитель ведомства.
Ранее газета «Известия», ссылаясь на учёных, писала, что на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров — переносчиков смертельных болезней.
В мае Роспотребнадзор предупреждал об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров — переносчиков заболеваний.