Эксперт прокомментировал данные об опасных комарах на юге России

Член-корреспондент РАН, эпидемиолог Юрий Куличенко в беседе с URA.RU прокомментировал данные об опасных комарах на юге России.

«Все случаи южных лихорадок, таких, как денге и чикунгунья были завозными — туристы «привозили» их из-за границы. Эти вирусы распространены в Индии, странах Латинской Америки, а также в Африке», — заявил эксперт.

По его словам, на юге России выявляются комары Aedes albopictus, но их опасность слишком преувеличена.

Как отметил Куличенко, Роспотребнадзор проводил целый комплекс мероприятий, и пока не было зафиксировано ни одного случая передачи этих вирусов комарами.

Тем более нельзя утверждать, что от одного укуса начнётся эпидемия, добавил эксперт.

Ранее советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев в беседе с НСН прокомментировал данные об опасных комарах на юге России.

Роспотребнадзор, со своей стороны, опроверг такие сообщения.