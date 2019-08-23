В Совфеде назвали США «инициатором уничтожения» ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов поддержал в разговоре с RT проработку ответных мер на испытание Соединёнными Штатами новой ракеты.

«Всему миру уже предъявлены доказательства того, что американцы готовили разрыв договора, потому что хотели получить военное превосходство в этих системах, сознательно нарушая ДРСМД. Буквально через считаные недели после выхода они уже испытали ракету, которая по свои параметрам является классическим выходом за рамки данного договора. Поэтому сегодня у России есть все основания показать миру, что инициатором уничтожения договора являются именно Соединённые Штаты. Наш лидер Владимир Путин уже не впервые говорит, что мы всегда будем иметь симметричный ответ с точки зрения военной составляющей», — сказал сенатор.

По словам Морозова, на данный момент «мир может держаться только на балансе сил, никакого другого варианта безопасности не существует, именно поэтому от России и требуется адекватный ответ».

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.

Российский лидер также заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях ДРСМД, чтобы прикрыть свои планы покинуть договор.