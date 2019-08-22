В Петербурге отметили День флага России

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга отпраздновали День флага России, сообщает «ПолитЭксперт».

Солисты камерного хора «Петербургские серенады» исполнили государственный гимн.

В церемонии поднятия флага приняли участие чемпион Европы, мира и России мастер спорта международного класса Александр Хачатрян и заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике серебряный призёр Олимпиады-1996 Евгения Кузнецова.

На площадке перед домом молодёжи «Царскосельский» работали творческие и развлекательные площадки.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Общественной палаты по обсуждению поправок в закон о государственном флаге.