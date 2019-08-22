В Петербурге отметили День флага России

Короткая ссылка
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга отпраздновали День флага России, сообщает «ПолитЭксперт».
В Петербурге отметили День флага России
  • © Пресс-служба Пушкинского района города Санкт-Петербурга

Солисты камерного хора «Петербургские серенады» исполнили государственный гимн.

В церемонии поднятия флага приняли участие чемпион Европы, мира и России мастер спорта международного класса Александр Хачатрян и заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике серебряный призёр Олимпиады-1996 Евгения Кузнецова.

На площадке перед домом молодёжи «Царскосельский» работали творческие и развлекательные площадки.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Общественной палаты по обсуждению поправок в закон о государственном флаге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить