В Госдуме прокомментировали планы ОП по обсуждению поправок в закон о государственном флаге

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Общественной палаты по обсуждению поправок в закон о государственном флаге.
В Госдуме прокомментировали планы ОП по обсуждению поправок в закон о государственном флаге
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Как заявила Журова, многие россияне хотели бы чаще любоваться флагом родной страны.

«Когда принимался закон по поводу запрета в другие дни, политики не хотели надругательства над флагом. В своё время идеология принятия решения была такая. Сейчас становится понятно, что если человек бережно и аккуратно будет следить за флагом, то ничего страшного в его поступке не будет», — сказала она.

Как считает депутат, если человек поднимает флаг с правильной и понятной целью, то он вправе это делать не только в праздничные дни.

Ранее секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что ОП намерена обсудить поправки в закон о государственном флаге с депутатами Госдумы в сентябре.

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