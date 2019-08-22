Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста счетов по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова на сумму почти 1 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Сергея Дрозда.

«Басманный районный суд Москвы согласился с доводами защитника о незаконности ходатайства следователя о необходимости продления срока наложения ареста на имущество и отказал представителю СК в удовлетворении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество на сумму 900 млн рублей», — сказал он.

Как уточнил юрист, суд не стал продлевать срок ареста счёта сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний.

В июле столичные суды арестовали имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более 20,6 млрд рублей.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.