Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

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Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста счетов по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова на сумму почти 1 млрд рублей.
Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Сергея Дрозда.

«Басманный районный суд Москвы согласился с доводами защитника о незаконности ходатайства следователя о необходимости продления срока наложения ареста на имущество и отказал представителю СК в удовлетворении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество на сумму 900 млн рублей», — сказал он.

Как уточнил юрист, суд не стал продлевать срок ареста счёта сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний.

В июле столичные суды арестовали имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более 20,6 млрд рублей.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

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