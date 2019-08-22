Медведев поделился воспоминаниями о своих уроках труда
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- РИА Новости
Он рассказал детям, что в их возрасте «занимался совсем другими технологиями», так как «ничего подобного не было».
«Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить. Это всё воспоминания о том, как выглядели уроки труда», — приводит его слова РИА Новости.
По словам премьер-министра, когда он поступал в школу, «даже не было ни одного калькулятора».
Ранее Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности.