Медведев поделился воспоминаниями о своих уроках труда

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе посещения центра детского творчества в Межрегиональном центре компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи поделился воспоминаниями о том, как проходили уроки труда, когда он учился в школе.
Медведев поделился воспоминаниями о своих уроках труда
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Он рассказал детям, что в их возрасте «занимался совсем другими технологиями», так как «ничего подобного не было».

«Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить. Это всё воспоминания о том, как выглядели уроки труда», — приводит его слова РИА Новости.

По словам премьер-министра, когда он поступал в школу, «даже не было ни одного калькулятора».

Ранее Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности.

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