Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» призвал постепенно избавить учителей от излишней отчётности.
Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности
  • РИА Новости

«По отчётности: здесь этого, так сказать, «монстра» нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа», — цитирует РИА Новости Медведева.

При этом он отметил, что понимает, «почему это происходит». Он пояснил, что это «куча обращений от разных умников самых, самых разных сортов».

«Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», — добавил премьер.

В июне министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг.

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