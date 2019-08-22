СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321

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СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолёта А321 в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании», — говорится в сообщении.

Как отмечается, самолёт полностью подготовлен к эвакуации, с него также удалены все ценные блоки и двигатели.

Ранее в авиакомпании заявили, что аварийно севший в Подмосковье Airbus A321 будет утилизирован. Как передавал телеканал «360», специалисты уже начали разбирать самолёт.

15 августа А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский. Лётчикам были присвоены звания Героев России

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