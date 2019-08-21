Аварийно севший в Подмосковье самолёт A321 будет утилизирован
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Комиссия примет соответствующее решение, и он будет утилизирован», — цитирует его ТАСС.
Утром 15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» Airbus А321 рейса Москва — Симферополь вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский.
16 августа российский лидер Владимир Путин присвоил лётчикам лайнера Airbus А321 звания Героев России.
Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях.