Аварийно севший в Подмосковье самолёт A321 будет утилизирован

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321, совершивший аварийную посадку в Московской области 15 августа, будет утилизирован. Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

«Комиссия примет соответствующее решение, и он будет утилизирован», — цитирует его ТАСС.

Утром 15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» Airbus А321 рейса Москва — Симферополь вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский.

16 августа российский лидер Владимир Путин присвоил лётчикам лайнера Airbus А321 звания Героев России.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях.