Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше

Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Сегодня, на три дня раньше, откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии московского метро. Их закрывали для строительства БКЛ. После 16:00 жители юго-запада Москвы смогут пользоваться этим участком красной линии», — написал он.

Сегодня, на 3 дня раньше, откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии #мосметро. Их закрывали для строительства #БКЛ. После 16:00 жители юго-запада Москвы смогут пользоваться этим участком красной линии. Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 22, 2019

Собянин также сообщил, что бесплатные компенсационные автобусы будут работать до 00:00 23 августа.

Ранее мэр Москвы заявил, что пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными.

В сентябре 2018 года интернет-газета «Дни.ру» сообщила о планах Стройкомплекса по созданию двух участков БКЛ.