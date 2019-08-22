Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
«Сегодня, на три дня раньше, откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии московского метро. Их закрывали для строительства БКЛ. После 16:00 жители юго-запада Москвы смогут пользоваться этим участком красной линии», — написал он.
Сегодня, на 3 дня раньше, откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии #мосметро. Их закрывали для строительства #БКЛ. После 16:00 жители юго-запада Москвы смогут пользоваться этим участком красной линии. Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 22, 2019
Собянин также сообщил, что бесплатные компенсационные автобусы будут работать до 00:00 23 августа.
Ранее мэр Москвы заявил, что пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными.
В сентябре 2018 года интернет-газета «Дни.ру» сообщила о планах Стройкомплекса по созданию двух участков БКЛ.