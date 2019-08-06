БКЛ планируют запустить в 2023 году
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«Мы уже ввели шесть станций БКЛ, до конца этого года достроим ещё две», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
За последние восемь лет с учётом МЦК появилось 137 км новых линий и 73 станции.
Таким образом, отметил Хуснуллин, около 4 млн москвичей получили метро рядом с домом, а задача по удвоению системы метрополитена выполнена на 65%.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».