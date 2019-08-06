БКЛ планируют запустить в 2023 году

Всю Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируют запустить в 2023 году. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационную службу портала Стройкомплекса.

«Мы уже ввели шесть станций БКЛ, до конца этого года достроим ещё две», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

За последние восемь лет с учётом МЦК появилось 137 км новых линий и 73 станции.

Таким образом, отметил Хуснуллин, около 4 млн москвичей получили метро рядом с домом, а задача по удвоению системы метрополитена выполнена на 65%.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».