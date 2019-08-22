Twitter удалил сообщение пользователя с оскорблением флага России

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Администрация сервиса Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, которое оскорбляет государственный флаг России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
Twitter удалил сообщение пользователя с оскорблением флага России
  • Reuters

«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили о блокировке двух сайтов, содержащих оскорбляющий контент в отношении гимна России. 

19 августа стало известно, что YouTube заблокировал видео, которое оскорбляет государственные символы России. 

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