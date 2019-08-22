Twitter удалил сообщение пользователя с оскорблением флага России
- Reuters
«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве заявили о блокировке двух сайтов, содержащих оскорбляющий контент в отношении гимна России.
19 августа стало известно, что YouTube заблокировал видео, которое оскорбляет государственные символы России.