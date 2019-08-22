Нижегородский губернатор поблагодарил искавших пропавшую девочку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил участников поисков заблудившейся в лесу пятилетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках девочки. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия», — заявил он.

Также Никитин пожелал девочке как можно скорее пойти на поправку и поручил региональному Минздраву обеспечить её всем необходимым лечением, а после, если надо, провести реабилитационные мероприятия.

Девочку, которая 18 августа заблудилась в лесу возле села Степановка, нашли на четвёртые сутки поисков. В масштабных поисках задействовали 1 тыс. человек.

Позднее ребёнка вертолётом доставили в областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде.