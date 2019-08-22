Нижегородский губернатор поблагодарил искавших пропавшую девочку
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках девочки. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия», — заявил он.
Также Никитин пожелал девочке как можно скорее пойти на поправку и поручил региональному Минздраву обеспечить её всем необходимым лечением, а после, если надо, провести реабилитационные мероприятия.
Девочку, которая 18 августа заблудилась в лесу возле села Степановка, нашли на четвёртые сутки поисков. В масштабных поисках задействовали 1 тыс. человек.
Позднее ребёнка вертолётом доставили в областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде.