Нижегородский губернатор поблагодарил искавших пропавшую девочку

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил участников поисков заблудившейся в лесу пятилетней девочки.
Нижегородский губернатор поблагодарил искавших пропавшую девочку
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках девочки. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия», — заявил он.

Также Никитин пожелал девочке как можно скорее пойти на поправку и поручил региональному Минздраву обеспечить её всем необходимым лечением, а после, если надо, провести реабилитационные мероприятия.

Девочку, которая 18 августа заблудилась в лесу возле села Степановка, нашли на четвёртые сутки поисков. В масштабных поисках задействовали 1 тыс. человек.

Позднее ребёнка вертолётом доставили в областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде.

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