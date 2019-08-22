Найденную в лесу девочку вертолётом доставили в Нижний Новгород
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Было принято решение доставить ребёнка силами санитарной авиации на дальнейшее обследование и лечение в Детскую областную клиническую больницу», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что к настоящему времени ребёнка уже привезли.
Состояние девочки оценивается как тяжёлое, у неё сильное обезвоживание.
Девочку, которая 18 августа заблудилась в лесу возле села Степановка, нашли на четвёртые сутки поисков. В масштабных поисках задействовали 1 тыс. человек.