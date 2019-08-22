Найденную в лесу девочку вертолётом доставили в Нижний Новгород

Пятилетнюю девочку, найденную в лесу спустя три дня поисков, вертолётом доставили в областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.

«Было принято решение доставить ребёнка силами санитарной авиации на дальнейшее обследование и лечение в Детскую областную клиническую больницу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что к настоящему времени ребёнка уже привезли.

Состояние девочки оценивается как тяжёлое, у неё сильное обезвоживание.

Девочку, которая 18 августа заблудилась в лесу возле села Степановка, нашли на четвёртые сутки поисков. В масштабных поисках задействовали 1 тыс. человек.