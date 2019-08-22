Состояние найденной в нижегородском лесу девочки улучшилось
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- РИА Новости
«На данный момент состояние ребёнка оценивается как близкое к средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что после первого осмотра состояние девочки оценивалось как тяжёлое.
Ранее ребёнка силами санитарной авиации доставили в Детскую областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде.
Девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа, её нашли на четвёртые сутки поисков.